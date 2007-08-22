(TEST) EA Sports FC 26 (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)

Publié le Mardi 23 septembre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

A quand la révolution ?

Il est temps de se fâcher à nouveau avec ses amis, avec sa famille, avec le monde entier via le jeu en ligne... le nouvel opus de FIFA vient de sortir.Ah non, pas FIFA, pardon . Y'a plus les droits. Même si, 3 ans après ce changement de nom, les fans continuent de l'appeler ainsi.EA Sports FC 26 vient donc de sortir.On en attendait beaucoup. On espérait du changement. Des améliorations. Des innovations. Il y en a. Mais vont-elles dans le bon sens ? On vous laisse découvrir ça dans notre test...