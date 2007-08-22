ENDLESS Legend 2 en accès anticipé

Publié le Mardi 23 septembre 2025 à 10:15:00 par Anthony Razafinjatovo

Créez votre empire. Utilisez la politique et la force militaire pour être le premier à découvrir les sombres secrets de la planète.

ENDLESS Legend 2, le jeu de stratégie au tour par tour de Hooded Horse et Amplitude Studios, est maintenant disponible en accès anticipé sur Steam, le Microsoft Store et le PC Game Pass.

Menez une des cinq factions vers la victoire sur la planète Saiadha. Construisez un empire, usez de politique et levez de grandes armées pour découvrir les sombres secrets enfouis au cœur de ce monde. Vous devrez aussi naviguer sur un océan dont les marées influencent considérablement le terrain.



Pendant l'accès anticipé, Amplitude écoutera attentivement les commentaires de la communauté. Le studio a déjà prévu l'ajout d'une nouvelle faction, une fonctionnalité multijoueur et un retour aux joueurs. Une feuille de route complète du développement sera bientôt communiquée.

ENDLESS Legend 2 est offert en accès anticipé pour 49,99 € et a un rabais de lancement de 20 % jusqu'au 5 octobre.