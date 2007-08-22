Dernières actus
Dead Finger Dice: The Billionair...
Rogue Point arrive en playtest
Arc Raiders : un nouveau Playtes...
Évolution des systèmes de réu...
Publié le Mardi 23 septembre 2025 à 10:15:00 par Anthony Razafinjatovo
ENDLESS Legend 2 en accès anticipé
Créez votre empire. Utilisez la politique et la force militaire pour être le premier à découvrir les sombres secrets de la planète.
ENDLESS Legend 2, le jeu de stratégie au tour par tour de Hooded Horse et Amplitude Studios, est maintenant disponible en accès anticipé sur Steam, le Microsoft Store et le PC Game Pass.
Menez une des cinq factions vers la victoire sur la planète Saiadha. Construisez un empire, usez de politique et levez de grandes armées pour découvrir les sombres secrets enfouis au cœur de ce monde. Vous devrez aussi naviguer sur un océan dont les marées influencent considérablement le terrain.
Pendant l'accès anticipé, Amplitude écoutera attentivement les commentaires de la communauté. Le studio a déjà prévu l'ajout d'une nouvelle faction, une fonctionnalité multijoueur et un retour aux joueurs. Une feuille de route complète du développement sera bientôt communiquée.
ENDLESS Legend 2 est offert en accès anticipé pour 49,99 € et a un rabais de lancement de 20 % jusqu'au 5 octobre.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- (TEST) Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced
- FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !
- Borderlands 4 : plus d'infos
- (TEST) Helldivers 2 (Xbox Series)
- (TEST) Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, une manette esport pour tous
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)