Renown arrive est enfin disponible

Publié le Mardi 23 septembre 2025 à 10:45:00 par Anthony Razafinjatovo

Rassemblez des ressources, construisez de puissantes forteresses et lancez-vous dans des combats acharnés !

RDBK Studios a annoncé que, son jeu de survie médiéval PvP, est maintenant disponible sur Steam pour 22,99 €. L'annonce s'accompagne d'une nouvelle bande-annonce qui donne un aperçu des combats, de l'artisanat et du chaos du jeu.

Renown peut accueillir jusqu'à 100 joueurs sur des serveurs en monde ouvert où la survie dépend de la stratégie et de la force. Vous devrez récolter des ressources, bâtir de puissantes forteresses et mener votre clan au combat contre des factions rivales. Chaque mur construit, chaque alliance et chaque coup d'épée peut faire pencher la balance du pouvoir.

Le jeu offre une expérience de guerre médiévale précise et tactique, où vous pouvez construire et défendre de grands châteaux, concevoir des engins de siège pour détruire les fortifications ennemies et participer à des duels ou à de grandes batailles. Grâce à un système de personnalisation, vous pouvez afficher votre identité sur le champ de bataille et gravir les échelons pour atteindre la renommée.

Après une campagne réussie sur Kickstarter en mai 2024 et une série de tests appréciés, Renown est rapidement devenu un des jeux de survie les plus ajoutés à la liste de souhaits sur Steam.

Le jeu est offert pour 22,99 € et a un rabais de 10 % pour son lancement.