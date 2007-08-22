Arc Raiders : un nouveau Playtest avant la sortie

Dernières actus

Évolution des systèmes de réu...

Bilibili Gaming remporte le titr...

NBA 2K26 : Les Innovations qui R...

Masters de feu 2025 : un spectac...

Steam et ses meilleures ventes

 

Publié le Mardi 23 septembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

 

Arc Raiders : un nouveau Playtest avant la sortie

Dernier essai

Désormais disponible en précommande, Arc Raiders débarquera le 30 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series. Juste avant, il sera accessible pour quelques jours, pour un "Server Slam". Une sorte de Playtest pour voir si les serveurs tiennent la charge et corriger les derniers petits bugs. Il aura lieu du 17 au 19 octobre.

Le jeu est un PvPvE, en solo ou par équipes de 3. Jeu d'extraction, il vous fait affronter les autres équipes, mais aussi les ennemis gérés par l'IA, dans un monde en ruines, où patrouillent des machines hostiles. Le but est de récupérer des ressources pour améliorer sa base, située dans les souterrains de la ville.

Il se déroule en vue subjective, comme un FPS, et embarque aussi des éléments de survie.

Arc Raiders est développé par le studio suédois Embark Studios.

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern

- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par Azu

- L'Edito du Dimanche par streum13

- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus

Articles préférés

- (TEST) Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced

- FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom

- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !

- Borderlands 4 : plus d'infos

- (TEST) Helldivers 2 (Xbox Series)

- (TEST) Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, une manette esport pour tous

- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)

Dernières Vidéos

- Forgive Me Father 2 vient de sortir sur consoles

- Aztecs: The Last Sun est en accès anticipé

- Celestial Empire est en accès anticipé

- Arkheron : plus d'infos

- Twinkleby est enfin disponible

- THE BRIDE arrive en mars 2026

- Avatar : Frontiers of Pandora nous présente sa nouvelle extension

Derniers Concours

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)

54497-arc-raiders-fps-pc-ps5-xbox-series-trailer-video-gameplay