Publié le Mardi 23 septembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Arc Raiders : un nouveau Playtest avant la sortie
Dernier essaiDésormais disponible en précommande, Arc Raiders débarquera le 30 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series. Juste avant, il sera accessible pour quelques jours, pour un "Server Slam". Une sorte de Playtest pour voir si les serveurs tiennent la charge et corriger les derniers petits bugs. Il aura lieu du 17 au 19 octobre.
Le jeu est un PvPvE, en solo ou par équipes de 3. Jeu d'extraction, il vous fait affronter les autres équipes, mais aussi les ennemis gérés par l'IA, dans un monde en ruines, où patrouillent des machines hostiles. Le but est de récupérer des ressources pour améliorer sa base, située dans les souterrains de la ville.
Il se déroule en vue subjective, comme un FPS, et embarque aussi des éléments de survie.
Arc Raiders est développé par le studio suédois Embark Studios.
