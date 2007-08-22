Dernières actus
Publié le Lundi 25 août 2025 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira
Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !
Ça promet du lourdLes lauréats des prix de la gamescom de cette année ont été dévoilés. Lors de la cérémonie organisée dans le studio de la gamescom, sponsorisé par IGN, des trophées ont été remis dans 19 catégories, célébrant les moments forts du plus grand événement vidéoludique mondial.
Les gagnants par catégorie sont :
Les meilleurs visuels :
- Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment
- Donkey Kong Bananza – Nintendo
- Hela – Windup / Knights Peak
- Hela – Windup / Knights Peak
- Tiny Bookshop – neoludic games / Skystone Games, 2P Games
- Grounded 2 – Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios
- Anno 117: Pax Romana – Ubisoft Mainz / Ubisoft
- Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment
- Mario Kart World – Nintendo
- Love and Deepspace – Papergames / Infold Games
- Best Lineup: Capcom Entertainment
- Best Booth: Anno 117: Pax Romana Hands-On Booth + Ubisoft’s Community Lounge
- Best Business Booth: Ubisoft’s Business Lounge
- Best Booth (Consumer Award): Pokémon
- Best Merch (Consumer Award): Star Birds Gacha Machine
- Best Trailer (Consumer Award): Hollow Knight: Silksong
