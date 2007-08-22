Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !

Dernières actus

Deep Dish Dungeon arrive sur Ste...

Hela : à remporté deux récomp...

King of Meat est en précommande

MY HERO ACADEMIA: All's Justice,...

Top des ventes de jeux vidéo su...

 

Publié le Lundi 25 août 2025 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira

 

Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !

Ça promet du lourd

Les lauréats des prix de la gamescom de cette année ont été dévoilés. Lors de la cérémonie organisée dans le studio de la gamescom, sponsorisé par IGN, des trophées ont été remis dans 19 catégories, célébrant les moments forts du plus grand événement vidéoludique mondial.

Les gagnants par catégorie sont :

Les meilleurs visuels :
  • Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment
La meilleure bande son :
  • Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment
Le meilleur Gameplay :
  • Donkey Kong Bananza – Nintendo
Le plus divertissant :
  • Hela – Windup / Knights Peak
Le plus épic :
  • Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment
Le plus lumineux :
  • Hela – Windup / Knights Peak
Le plus impactant :
  • Tiny Bookshop – neoludic games / Skystone Games, 2P Games
Le meilleur jeu Microsoft Xbox :
  • Grounded 2 – Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios
Le meilleur jeu PC :
  • Anno 117: Pax Romana – Ubisoft Mainz / Ubisoft
Le meilleur jeu Sony Playstation :
  • Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment
Le meilleur jeu Nintendo Switch 2 :
  • Mario Kart World – Nintendo
Le meilleur jeu mobile :
  • Love and Deepspace – Papergames / Infold Games
Prix du jury :
  • Best Lineup: Capcom Entertainment
  • Best Booth: Anno 117: Pax Romana Hands-On Booth + Ubisoft’s Community Lounge
  • Best Business Booth: Ubisoft’s Business Lounge
Prix des joueurs :
  • Best Booth (Consumer Award): Pokémon
  • Best Merch (Consumer Award): Star Birds Gacha Machine
  • Best Trailer (Consumer Award): Hollow Knight: Silksong

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern

- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par Azu

- L'Edito du Dimanche par streum13

- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus

Articles préférés

- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent

- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août

- Les nominés pour la Gamescom Award 2025

- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui

- Impact de la Ligue des champions de la CAF sur les championnats locaux

- Battlefield 6 : infos sur la bêta

- (TEST) Razer Basilisk V3 Pro 35K

Dernières Vidéos

- Stygian: Outer Gods en accès anticipé

- Syberia Remastered arrive en Novembre

- Witchspire en accès anticipé en 2026

- Town of Zoz a un nouveau trailer

- Harlowe le Gravitar, un des tout nouveaux Chasseurs de l’Arche dans Borderlands 4

- Esoteric Ebb arrive sur Steam

- Deep Dish Dungeon arrive sur Steam

Derniers Concours

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)

54269-gamescom-2025-prix-gagnants-concours