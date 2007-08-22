Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !

Publié le Lundi 25 août 2025 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Ça promet du lourd

Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment

Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment

Donkey Kong Bananza – Nintendo

Hela – Windup / Knights Peak

Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment

Hela – Windup / Knights Peak

Tiny Bookshop – neoludic games / Skystone Games, 2P Games

Grounded 2 – Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios

Anno 117: Pax Romana – Ubisoft Mainz / Ubisoft

Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment

Mario Kart World – Nintendo

Love and Deepspace – Papergames / Infold Games

Best Lineup: Capcom Entertainment

Best Booth: Anno 117: Pax Romana Hands-On Booth + Ubisoft’s Community Lounge

Best Business Booth: Ubisoft’s Business Lounge

Best Booth (Consumer Award): Pokémon

Best Merch (Consumer Award): Star Birds Gacha Machine

Best Trailer (Consumer Award): Hollow Knight: Silksong

Les lauréats des prix de la gamescom de cette année ont été dévoilés. Lors de la cérémonie organisée dans le studio de la gamescom, sponsorisé par IGN, des trophées ont été remis dans 19 catégories, célébrant les moments forts du plus grand événement vidéoludique mondial.Les gagnants par catégorie sont :Le meilleur jeu PC :