Publié le Lundi 25 août 2025 à 11:15:00 par Clémentine Carrasqueira
Harlowe le Gravitar, un des tout nouveaux Chasseurs de l’Arche dans Borderlands 4
Comme dirait Valérie, rien de tel qu'une femme pour faire le ménageDébarquez sur Kairos dans la peau d’un des quatre nouveaux Chasseurs de l’Arche en quête de richesse et de gloire. Libérez-vous de l’opprimant Gardien du Temps, un dictateur impitoyable qui domine les foules. Aujourd’hui, une catastrophe mondiale menace son ordre parfait, semant le chaos sur toute la planète.
2K et Gearbox Software partagent une présentation de gameplay pour Amon, le Forgeknight, le troisième personnage dans la série de présentation des quatre tout nouveaux Chasseurs de l’Arche qui font des ravages sur Kairos dans Borderlands 4. Si vous aimez foncer tête la première dans les combats, encaisser les chocs et en infliger tout autant, Amon est le personnage de la situation.
Dans l’aperçu du gameplay d’Harlowe, vous pouvez découvrir comment Harlowe utilise sa collection d’inventions conçues pour combat afin de dominer n’importe quelle zone en bombardant le champ de bataille, en infligeant des dommages Cryo et de Radiation, ou en se protégeant, elle et ses alliés en co-op grâce à des boucliers améliorés et bien plus.
Borderlands 4 est un jeu développé par Gearbox Software et édité par 2K. Il sortira le 12 septembre 2025, sur PlayStation 5, Xbox Series X | S, et PC via Steam et l’Epic Games Store, et est d’ores et déjà disponible à la précommande. Le jeu arrivera également sur Nintendo Switch 2 le 3 octobre 2025.
