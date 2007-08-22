Dernières actus
Witchspire en accès anticipé en 2026
"Tu es un sorcier, Harry"... non mauvaise licence mais vous avez l'idéeEnvar Games a officiellement révélé Witchspire, son premier jeu. Ce titre, qui mêle magie et aventure de survie et de crafting, sortira d'abord en accès anticipé sur Steam en 2026. Envar Games est la nouvelle division de développement de jeux du studio Envar, connu pour ses collaborations sur des jeux à succès comme League of Legends, Overwatch 2 et Valorant.
Laissez-vous envoûter par l'univers de Witchspire, où vous et jusqu'à trois amis, incarnant des personnages entièrement personnalisables, vous retrouvez piégés dans un monde mystérieux après avoir activé la flèche qui donne son nom au jeu. Voyagez à pied ou en balai, explorez un monde plein de magie et de dangers, et affrontez de nombreuses créatures corrompues tout en cherchant les secrets d'anciennes civilisations.
Affrontez ou apprivoisez vos ennemis grâce à un large choix de baguettes, de bijoux et de sorts à améliorer. Vous pouvez également recruter des familiers : choisissez l'un des quatre familiers de départ, et d'autres vous rejoindront. Affrontez des créatures sauvages pour vous lier à elles et en faire des familiers. Ils vous aideront au combat, boosteront vos actions ou vous permettront d'interagir avec l'environnement.
En dehors des combats, Witchspire apporte une touche unique aux mécaniques de construction de base. Votre base est un havre de paix et la construire est un plaisir. Invoquez des forêts entières, faites tomber des comètes de minerai ou invoquez des pioches fantômes pour rassembler des ressources avec de la magie. Une fois les ressources collectées, passez en projection astrale pour construire la maison de vos rêves en plaçant librement les structures. Ensuite, demandez à vos familiers de vous aider avec les tâches ménagères.
