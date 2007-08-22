Dernières actus
Netherworld Covenant sort le 9 décembre
Noir c'est noirDisponible en accès anticipé depuis quelques mois, Netherworld Covenant débarque en version finale le 9 décembre prochain. Il sera disponible sur Steam, sur PC, donc, et au prix de 19,50 €. Une démo est d'ailleurs d'ores et déjà disponible sur vous voulez tester le jeu.
Netherwolrd Covenant, développé par MadGoat Game Studio et édité par Infini Fun, est un jeu d’action rogue like en 3D isométrique basé sur un univers Dark fantasy.
Il met l'accent sur la précision du combat, offrant une expérience hardcore et stratégique. Le joueur incarne un rescapé d’une catastrophe qui contrôle la Lanterne du Nether, un artefact reliant le royaume des morts et celui des vivants.
Le jeu se compose de labyrinthes générés procéduralement. Il est possible d’avoir quatre alliés distincts : Épéiste, Archer, Gardien, et Voleur et de changer de dimension pour éviter les pièges ou les situations inextricables. Il sera aussi possible de forger des armes, de collecter des ressources et rédempter les âmes de ses camarades.
Une nouvelel vidéo a été publiée.
