Publié le Mardi 25 novembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Avatar : De feu et de cendres, une bande-annonce inédite pour lancer les préventes
On va jouer avec le feuJames Cameron revient avec le troisième film de sa série, Avatar : De feu et de cendres. Le film sortira dans les salles françaises le 17 décembre 2025.
En plus de Sam Worthington et Zoe Saldaña, le film réunira Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass et Kate Winslet. Le scénario est de James Cameron, Rick Jaffa et Amanda Silver, d’après une histoire de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman et Shane Salerno.
Après un dernier film que notre critique Sylvain avait beaucoup aimé, moi franchement moins (scénario mince, erreurs scénaristiques...), on espère que la suite sera un peu moins bâclée à ce niveau, mais restera tout aussi magnifique visuellement.
Nos héros vont y découvrir, et affronter, une tribu de Na'vi belliqueuse.
Une nouvelle bande-annonce a été mise en ligne, pour accompagner les préventes. Parce que oui, vous pouvez dorénavant acheter votre place.
