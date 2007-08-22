Marsupilami : découvrez la bande-annonce du nouveau film

Publié le Mardi 25 novembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Potache et bon enfant ?

Le Marsupilami revient dans une nouvelle aventure au cinéma. Et c'est Philippe Lacheau qui s'y colle. Le film est prévu pour le 4 février dans les salles.Un film de et avec Philippe Lacheau, mais aussi avec Jamel Debbouze, Tarek Boudali, Elodie Fontan, Julien Arruti, Alban Ivanov, Reem Kherici, Corentin Guillot et Jean Reno.On va y suivre l'histoire de David qui, pour garder son emploi, accepte de partir... en croisière avec son ex-femme et leur enfant. Il doit récupérer un colis et le ramener d'Amérique du Sud avec, comme instruction, de ne jamais l'ouvrir. Sauf que... dans ce colis se trouve un bébé Marsupilami.Et la croisière va virer au fiasco...On vous laisse découvrir la première bande-annonce :