Les Folies Gruss, un spectacle 5 étoiles

Publié le Lundi 24 novembre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Une superbe idée de cadeau

Vous le savez si vous nous lisez régulièrement, les chevaux, c'est loin d'être ma grande passion. Je me méfie énormément de ces bestioles et je pense qu'au fil des années et des équidés croisés dans ma vie, je peux dire qu'ils se méfient tout autant de moi.Après, oui, c'est beau, un cheval. Mais d'ici-là à aller voir un spectacle avec des chevaux...Seulement voilà, vivre avec une cavalière implique de faire certains sacrifices. Donc, quand on m'a proposé d'aller assister au nouveau spectacle des Folies Gruss, j'ai accepté...Et vous voulez savoir ? Je n'ai pas regretté un seul instant. Parce que les Folies Gruss, c'est magique, pour tout le monde. Même ceux qui n'aiment pas particullièrement les chevaux. C'est dire si c'est chouette !