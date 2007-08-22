Dernières actus
Publié le Lundi 24 novembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
ORMOD: Directive, un nouveau MMO de survie
L'homme contre les machinesDans ORMOD: Directive, vous êtes plongé dans un monde abandonné où ne subsistent que des machines mortelles... et d'autres joueurs.
Ce monde "bac à sable" vous offre d'innombrables possibilités. A vous de créer. De construire des bâtiments, mais aussi des machines pour automatiser certaines tâches. Vous pourrez ainsi créer de la nourriture ou des matériaux.
Vous pourrez construire des armes, améliorer votre équipement, chasser, échanger, explorer...
Le monde est persistant et chaque décision, chaque modification impactera votre partie et celle des autres. Justement, en parlant des autres... vous pourrez choisir de les combattre ou de vous allier avec. Vous pourrez faire du troc... ou bien les voler...
Vous pourrez aussi partir à l'assaut de bases bien gardées pour en découvrir les secrets...
Développé par House 16 Software, un studio autrichien, le jeu sortira au début de l'année prochaine sur PC, via Steam.
