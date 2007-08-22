- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien

Publié le Lundi 24 novembre 2025 à 09:53:00 par Cedric Gasperini

Boules-ywood

Développé par Nodding Heads Games, un studio indien, Raji: Kaliyuga est un jeu d'action-aventure qui fait suite à Raji: An Ancient Epic, du même studio.Il se déroule 6 ans après les événements du premier opus, alors que la guerre s'est étendue désormais aux Dieux eux-mêmes. Vous incarnez Raji et son jeune frère, Darsh. Contrairement au premier jeu, il ne s'agit plus d'une vue subjective (première personne) mais d'une vue extérieure (troisième personne).Raji est désormais une guerrière tandis que Darsh est assailli par des visions du passé et du futur.Action et plateformes vous attendent dans ce jeu à l'esthétique inspirée par les contes et légendes indiens.Sortie prévue en 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.