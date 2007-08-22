Dernières actus
Armatus, un shoot roguelite à P...
The Mound: Omen of Cthulhu, un j...
Top des ventes de jeux vidéo su...
Publié le Lundi 24 novembre 2025 à 09:53:00 par Cedric Gasperini
Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
Boules-ywoodDéveloppé par Nodding Heads Games, un studio indien, Raji: Kaliyuga est un jeu d'action-aventure qui fait suite à Raji: An Ancient Epic, du même studio.
Il se déroule 6 ans après les événements du premier opus, alors que la guerre s'est étendue désormais aux Dieux eux-mêmes. Vous incarnez Raji et son jeune frère, Darsh. Contrairement au premier jeu, il ne s'agit plus d'une vue subjective (première personne) mais d'une vue extérieure (troisième personne).
Raji est désormais une guerrière tandis que Darsh est assailli par des visions du passé et du futur.
Action et plateformes vous attendent dans ce jeu à l'esthétique inspirée par les contes et légendes indiens.
Sortie prévue en 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Highlands Fishing, le DLC de Farming Simulator 25 est enfin là
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
Dernières Vidéos
- Avatar : De feu et de cendres, une bande-annonce inédite pour lancer les préventes
- Nuremberg : un film essentiel ?
- Netherworld Covenant sort le 9 décembre
- Pioner, le MMOFPS annoncé pour le 16 décembre
- Marsupilami : découvrez la bande-annonce du nouveau film
- The Expanse: Osiris Reborn, un action-RPG SF époustouflant
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)