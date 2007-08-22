Dernières actus
Publié le Lundi 24 novembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Top des ventes de jeux vidéo sur Steam
Voleurs d'arcVoici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.
Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.
Voici le top :
- ARC Raiders
- Where Winds Meet
- Counter-Strike 2
- Steam Deck
- Battlefield 6
- INAZUMA ELEVEN : Victory Road
- Anno 117: Pax Romana
- Dispatch
- EA SPORTS FC 26
- Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE
- Call of Duty: Black Ops 7
- Clair Obscur: Expedition 33
- F1 25
- Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT
- Disney Dreamlight Valley
- Hearts of Iron IV
- Enshrouded
- Risk of Rain 2
- Split Fiction
- RV There Yet?
