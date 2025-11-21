DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Vendredi 21 novembre 2025 Ã 12:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Nacon Rig 900 Max HS et HX : pratique, confortable et performant
Multisupport et excellent sonParce qu'un jeu vidéo se vit aussi par les oreilles, il est nécessaire, voire indispensable, d'avoir un bon casque pour profiter pleinement des ambiances sonores.
Si ce casque fonctionne sur console mais aussi sur PC et, mieux, sur smartphone également, que demander de plus ?
Qu'il soit bon ? C'est le cas.
Nous avons eu entre les mains le nouveau casque Nacon Rig 900 Max, dans sa version PlayStation (mais la version Xbox est identique et a les mêmes caractéristiques).
Nous l'avons mis au supplice lors de parties endiablées de jeux vidéo. Nos murs résonnent encore de quelques moments épiques. Et nous l'avons aussi utilisé pour regarder quelques petits films...
Et bien ça le fait grave.
