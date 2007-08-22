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Publié le Mercredi 29 avril 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Aphelion (PC, PS5, Xbox Series)
Un jeu qui nous laisse de glaceAprès avoir parcouru la preview du jeu Aphelion, nous avons pu mettre la main sur la version complète du nouveau titre de Don't Nod.
Don't Nod, c'est un studio français que nous apprécions particulièrement. Ses nombreux succès lui ont forgé une belle réputation. Un studio qui, sans avoir les moyens des grosses structures, réussit à faire des jeux marquants. Et surtout, des jeux magnifiquement basés sur une narration soignée aux petits oignons.
Sauf que parfois, les oignons accrochent au fond de la poêle.
On se dira que c'est un faux-pas, même si tout n'est pas à jeter dans le jeu, qui sera vite rattrapé par d'autres projets à venir.
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