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Publié le Mercredi 29 avril 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
The Last Gas Station est sorti
T'as vu le prix de l'essence ?The Last Gas Station vient de sortir sur PC, sur Steam. Il est développé par le studio Alwar. Un jeu solo, de type point'n click, tout en pixel art. Plutôt joli, qui plus est.
Le jeu vous met dans la peau d'un panda roux, proprétaire de la toute dernière station d'essence dans le monde. Partout ailleurs, tout est passé à l'électrique. Pourtant, quelques derniers résistants roulent encore et toujours à l'essence. Vous ne manquez donc pas de clients...
Sauf que les clients ne sont pas forcément recommandables... surtout la nuit...
A vous de gérer la station : améliorez les équipements, nettoyez les lieux, remettez tout en état, vendez des produits annexes, proposez vidange et entretien général... bref, veillez à bien satisfaire la clientèle, quelle qu'elle soit.
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