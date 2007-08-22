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Publié le Vendredi 12 juin 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
DDoD : un roguelite post-apocalyptique
Petit escargot, porte sur son dos...Les Terres Pourpres sont une région où des expériences secrètes ont été menées. Une substance consciente appellée le Brouillard a transformé les animaux et autres êtres vivants en mutants monstrueux.
Vous êtes envoyé pour nettoyer la zone.
DDoD est un roguelite en 3D isométrique proposant une très large zone d'action, que vous pourrez parcourir à la surface ou sous terre. Marais, villages, forêts vous attendent dans ce périple où vivent également des factions. Elles sont leur propre vie, leurs propres occupations et ne vous attendent pas pour exister ou même agir.
Depuis la base centrale, vous acceptez mission après mission, purifiant les lieux (souvent par le feu) et récoltant ressources et matériel.
Développé par The Future Entertainment Company, DDoD sortira sur PC, sur Steam, dans le courant de l'année. Une démo gratuite est téléchargeable pour tâter du jeu avant sa sortie.
Et une nouvelle vidéo a été publiée.
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