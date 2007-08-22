EA Sports FC 26 se met à jour pour la Coupe du Monde

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Publié le Mardi 2 juin 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

 

EA Sports FC 26 se met à jour pour la Coupe du Monde

Avec les hymnes ?

Une nouvelle mise à jour est désormais disponible pour le jeu EA Sports FC26. L'occasion de retrouver plus de 50 équipes nationales dans le jeu, à temps pour la Coupe du Monde.

Une Coupe du Monde, appelée tournoi "The World's Game" pour éviter de payer des droits à la FIFA, est également ajouté. Un tournoi à 48 équipes. Le Communiqué de presse ne précise pas si tous les hymnes nationaux sont inclus.

Voici la liste des équipes internationales : 
  1. Argentine
  2. Australie
  3. Autriche
  4. Belgique
  5. Bosnie-Herzégovine
  6. Brésil
  7. Cap-Vert
  8. Canada
  9. Colombie
  10. RDC
  11. Croatie
  12. République Tchèque
  13. Danemark
  14. Equateur
  15. Angleterre
  16. Finlande
  17. France
  18. Allemagne
  19. Ghana
  20. Haïti
  21. Pays-Bas
  22. Hongrie
  23. Islande
  24. Indonésie
  25. Italie
  26. Côte d’Ivoire
  27. Corée du Sud
  28. Mexique
  29. Maroc
  30. Nouvelle-Zélande
  31. Irlande du Nord
  32. Norvège
  33. Panama
  34. Paraguay
  35. Pologne
  36. Portugal
  37. Qatar
  38. Irlande
  39. Roumanie
  40. Arabie Saoudite
  41. Ecosse
  42. Sénégal
  43. Afrique du Sud
  44. Espagne
  45. Suède
  46. Suisse
  47. Tunisie
  48. Turquie
  49. Ukraine
  50. Etats-Unis
  51. Uruguay
  52. Ouzbékistan
  53. Pays de Galles
Certaines équipes n'ont pas encore leur maillot officiel, mais de nouvelles mise à jour sont prévues d'ici le 11 juin, date du début de la Coupe du Monde.

 

 
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