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Publié le Mardi 2 juin 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
EA Sports FC 26 se met à jour pour la Coupe du Monde
Avec les hymnes ?Une nouvelle mise à jour est désormais disponible pour le jeu EA Sports FC26. L'occasion de retrouver plus de 50 équipes nationales dans le jeu, à temps pour la Coupe du Monde.
Une Coupe du Monde, appelée tournoi "The World's Game" pour éviter de payer des droits à la FIFA, est également ajouté. Un tournoi à 48 équipes. Le Communiqué de presse ne précise pas si tous les hymnes nationaux sont inclus.
Voici la liste des équipes internationales :
- Argentine
- Australie
- Autriche
- Belgique
- Bosnie-Herzégovine
- Brésil
- Cap-Vert
- Canada
- Colombie
- RDC
- Croatie
- République Tchèque
- Danemark
- Equateur
- Angleterre
- Finlande
- France
- Allemagne
- Ghana
- Haïti
- Pays-Bas
- Hongrie
- Islande
- Indonésie
- Italie
- Côte d’Ivoire
- Corée du Sud
- Mexique
- Maroc
- Nouvelle-Zélande
- Irlande du Nord
- Norvège
- Panama
- Paraguay
- Pologne
- Portugal
- Qatar
- Irlande
- Roumanie
- Arabie Saoudite
- Ecosse
- Sénégal
- Afrique du Sud
- Espagne
- Suède
- Suisse
- Tunisie
- Turquie
- Ukraine
- Etats-Unis
- Uruguay
- Ouzbékistan
- Pays de Galles
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