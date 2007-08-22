EA Sports FC 26 se met à jour pour la Coupe du Monde

Publié le Mardi 2 juin 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Avec les hymnes ?

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Une nouvelle mise à jour est désormais disponible pour le jeu EA Sports FC26. L'occasion de retrouver plus de 50 équipes nationales dans le jeu, à temps pour la Coupe du Monde.Une Coupe du Monde, appelée tournoi "The World's Game" pour éviter de payer des droits à la FIFA, est également ajouté. Un tournoi à 48 équipes. Le Communiqué de presse ne précise pas si tous les hymnes nationaux sont inclus.Voici la liste des équipes internationales :Certaines équipes n'ont pas encore leur maillot officiel, mais de nouvelles mise à jour sont prévues d'ici le 11 juin, date du début de la Coupe du Monde.