(TEST) MotoGP 26 (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2)

Publié le Mercredi 6 mai 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Pneus sous-gonflés ?

J'ai toujours dit qu'un jour, j'apprendrais à faire de la moto. Mais je crois que je ne le ferai jamais. Ça vaudrait mieux, en fait. Pour ma santé et la vôtre.Parce que je suis parfois un peu tête-en-l'air. Je me connais : je vais passer mon permis moto, m'acheter une de ces motos de légende de type Harley (j'ai quand même une préférence pour le son des Indians) et je vais tracer la route.Sur le chemin, je vais laisser mon esprit vagabonder. Et je ne verrai pas arriver, au choix, le piéton, le lapin, la voiture ou même le virage.Et hop, l'accident.Je le sais, ça m'arrive même en plein test de jeu vidéo...