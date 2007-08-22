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Publié le Mardi 7 avril 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Life is Strange: Reunion (PC, PS5, Xbox Series)
Déconseillé si vous n'avez joué aux prédédentsLife is Strange est une chouette petite série, sympa à jouer, qui ne s'inscrira sans doute pas dans la liste restreinte des plus grosses réussites, mais qui a été, tout au long de ses opus, plutôt marquante et dans le bon sens du terme.
Même les épisodes les moins réussis n'étaient pas ratés, et bon nombre de sagas de jeux vidéo ne peuvent pas en dire autant.
En tout cas, beaucoup de joueurs gardent dans leur coeur de gamer une place particulière pour Life is Strange. C'est notre cas. On ne se relèvera pas la nuit pour y jouer, mais on prend, vraiment et sincèrement, du plaisir à tester les jeux.
Ce fut encore le cas ici.
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