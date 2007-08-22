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Publié le Jeudi 26 mars 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Salvation Denied : un jeu de construction à la con, en coop
Ça a l'air fun !Développé par Firevolt, édité par Digital Vortex Entertainment, Salvation Denied est un jeu de construction à jouer de 1 à 4 joueurs. Mais bien entendu, c'est plus fun en coop...
Le but est de construire des choses. Des bâtiments, des tours, enfin plein de trucs. Le problème, c'est que pour construire, vous avez des outils loufoques. Des canons à gravité, des pistolets à mousse, des jetpacks...
Et surtout, chaque bloc a sa propre physique, son propre poids...
Tout peut se casser la gueule à tout moment. La coordination du groupe est primordiale.
Le jeu a l'air con. Dans le bon sens du terme, donc on va suivre ça de près. Il sortira sur PC, sur Steam, dans l'année. Un Playtest sera bientôt lancé, vous pouvez vous y inscrire. Des versions PS5 et Xbox Series sont aussi prévues. Tant mieux.
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