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Publié le Jeudi 26 mars 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Lords of the Fallen II dévoile une nouvelle vidéo
L'eau à la boucheSorti en 2014 mais n'ayant pas rencontré le succès, re-sorti en version améliorée en 2023, Lords of the Fallen a enfin trouvé son public. Et résultat, bim, une suite débarque pour cette année, si tout va bien.
Lords of the Fallen 2 est développé par CI Games et il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.
Ryan Hill, Chief Creative Officer chez CI Games, accompagné de James Lowe, Game Director, de Daniel Regan, Lead Systems Designer, et d’Alex Harkin, Producer, dévoilent dans une vidéo de nouveaux détails sur le royaume d'Umbral, que votre personnage va arpenter durant le jeu.
Ce sera à nouveau un Souls-like, avec un brin de RPG dedans, et les développeurs bossent sur un nouveau système de démembrement des ennemis. Le jeu s'annonce d'ailleurs plus violent. Et toujours difficile.
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