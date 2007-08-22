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Publié le Mercredi 25 mars 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Nippets : le jeu de cache-cache sort le 7 avril
Papa où t'es ?Nippets est un jeu de cache-cache développé par Blink Industries, il est prévu pour le 7 avril prochain, sur PC, sur Steam. Bonne nouvelle, une démo est disponible pour jeter un coup d'oeil sur le jeu avant de l'acheter.
Dans Nippets, vous cherchez des objets cachés dans un décor dessiné à la main. Des petites scènettes de tous les jours, des personnages en situation et avec lesquels vous pouvez même interagir pour découvrir leur histoire. Regardez les fenêtes, bougez les arbres, déplacez des objets, ouvrez des portes...
Un jeu simple, relaxant, non-violent et destiné à toute la famille.
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