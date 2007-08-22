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Publié le Mercredi 25 mars 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Zoo Simulator débarque sur Xbox Series
On peut mettre des lions avec des antilopes ?Sorti en juillet 2024 sur PC, le jeu Zoo Simulator débarque demain sur Xbox Series. Le jeu est développé par Games Incubator et édité par PlayWay S.A.
Dans Zoo Simulator, vous devez tout d'abord restaurer votre zoo. Vous devrez nettoyer les allées négligées et réparer les zones endommagées pour que les futurs animaux soient dans des endroits douillets et sécurisés, tout ça en utilisant une variété d'outils tels que des soudeuses et des laveuses à eau.
De quoi transformer un zoo délabré en un sanctuaire animalier florissant.
Le jeu inclut une variété d'éléments qui peuvent être déplacés, positionnés et tournés, permettant la création d'environnements uniques et enrichissants. Les joueurs peuvent concevoir des habitats qui rendent leurs animaux heureux et en bonne santé. Ils devront les nourrir, veiller à leur santé et garantir leur sécurité.Prendre soin du bien-être des animaux est un aspect crucial de Zoo Simulator.
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