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Publié le Mercredi 25 mars 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel sort demain
Avec du bonusNintendo vous rappelle que son jeu Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel sort demain, le 26 mars.
Comme son nom l'indique, il s'agit de la version Nintendo Switch 2 sur jeu Super Mario Bros. Wonder sorti fin 2023 sur la console Nintendo Switch. Notre test est à retrouver ici.
Un très bon jeu, donc, qui débarque en version améliorée. Au menu, du nouveau contenu : mini-jeux, défis, objets à collectionner et combats de boss. Un nouveau personnage jouable : Harmonie. Une nouvelle façon de jouer en coop locale avec le Luma allié. Un graphisme amélioré jusqu'à 4K en mode téléviseur. La prise en charge GameShare et la compatibilité avec le mode souris des Joy-Con 2 en coop.
Le jeu débarque également avec un DLC : Rendez-vous au parc Bellabel, qui propose une nouvelle région.
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