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Publié le Jeudi 7 mai 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
The Guild – Europa 1410 dévoile son environnement
Ouvrez les yeuxThe Guild - Europa 1410 sortira probablement cette année. Le jeu est développé par le studio Ashborne Games, à qui l'on doit notamment le jeu Last Train Home, que nous avions testé ici. Il est édité par THQ Nordic. Il sera proposé sur PC, sur Steam.
The Guild – Europa 1410 est un 4X qui s'inspire du jeu Europa 1400: The Guild sorti en 2006.
Vous allez y développer une nouvelle dynastie et tenter d'asseoir sa domination sur le monde, année après année, siècle après siècle. Vous devrez étendre votre influence, que ce soit via les conquêtes, la politique ou le commerce. Pots-de-vin, vols, meurtres seront inévitables...
Pour durer dans le temps, les mariages seront aussi importants. Vous pourrez choisir d'embrasser n'impore quel métier pour arriver à vos fins : voleur, forgeron, garde, prêtre, marchand... et faire peu à peu votre trou dans le grand monde...
Une nouvelle vidéo, dévoilant les environnements du jeu et notamment Wroclaw, l'un des centres commerciaux les plus importants de Silésie (pas la peine de rechercher ça sur une carte...).
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