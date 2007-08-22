- Civilization VII : la mise à jour « L’épreuve du temps » annoncée

Publié le Jeudi 7 mai 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Elle est gratuite

Démarrer une partie avec une civilisation de n’importe quel Âge, puis, lors du changement d’Âge, de choisir soit une nouvelle civilisation soit conserver la sienne. L’IA adverse suivra la décision prise par le joueur, conservant sa civilisation ou en changeant pour une autre.

Ajout d'un nouveau système de victoires. A choisir parmi 4 catégories : Militaire, Économique, Culturelle, ou Scientifique.

Les Orientations d'Héritage ont été remplacées par un système baptisé Triomphes. Il suffit de remplir des objectifs optionnels et complexes selon six attributs : Culturel, Diplomatie, Économique, Expansionniste, Militariste et Scientifique.

Une nouvelle mise à jour est annoncée pour Civilization VII. Elle s'intitule « L’épreuve du temps ». Elle débarque gratuitement, pour tout le monde, dès le 19 mai.Cette mise à jour permet de :Cette nouvelle mise à jour est à découvrir en vidéo :