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Publié le Jeudi 7 mai 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Farever : le RPG Zelda-like est sorti en accès anticipé
Mieux que Breath of the Wild ?Farever vient de sortir en accès anticipé sur PC, sur Steam. Le jeu est développé par Shiro Games. Il est proposé au prix de 19,99 € seulement.
Pour rappel, il s'agit d'un RPG qui s'inspire de Zelda Breath of the Wild. Pas de scénar en particulier, juste de la vie dans un monde Fantasy.
Dans Farever, vous êtes un aventurier. Vous allez explorer le monde de Siagarta, avec ses forêts, ses plaines, ses donjons, ses camps ennemis et j'en passe, en quête de gloire et de richesse. Pas forcément tout seul, puisque le jeu est jouable à 4, en coop.
Falaises à escalader, voile pour planer au-dessus du monde, grottes souterraines à explorer... on est dans du Zelda...
Vous pourrez aussi embrasser une carrière pour récolter des ressources, fabriquer des objets rares... chaque métier d'artisanat offre des bonus spécifiques.
On vous laisse découvrir ça en vidéo :
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