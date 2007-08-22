(TEST) Pragamata (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2)

Publié le Mardi 14 avril 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Il faut toujours avoir une petite fille avec soi

C'est typiquement le genre de jeux qui me déplait aujourd'hui. Vous incarnez un héros, vous lattez plein d'ennemis, puis arrivez devant un gros boss qui va vous faire galérer pendant 30 minutes avant de réussir à le buter... et rebelotte.J'en ai trop bouffé durant ma jeunesse pour continuer à apprécier aujourd'hui.Et pourtant, après avoir pris Pragmata entres les mains le temps d'une preview, je me suis laissé séduire par l'histoire, l'ambiance et le gameplay.Je me suis donc réservé le test. J'en ai été le premier surpris. Et j'ai vraiment apprécié l'expérience. J'en ai encore été franchement surpris.