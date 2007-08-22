- Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson, la nouvelle bande-annonce

Publié le Mardi 14 avril 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ils vont tous mourir

Une nouvelle bande-annonce du film Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson a été dévoilée. On vous rappelle qu'il s'agit du deuxième film préquel de la trilogie originale Hunger Games, après La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur.Ce nouvel opus de la saga ado-sirupeuse Hunger Games débarque le 25 novembre 2026 au cinéma. On va y suivre Haymitch, un jeune gars du District 12, appelé aux Hunger Games. Il est arraché à son amour, à sa famille... et se retrouve à combattre en compagnie de personnes qu'il connaît, dont une jeune fille qui est comme sa petite soeur... Il va surtout se rendre compte qu'il a été piégé...Le film est réalisé par Francis Lawrence, toujours adapté du roman de Suzanne Collins, et met à l'écran Joseph Zada, Mckenna Grace, Whitney Peak, Jesse Plemons, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Lili Taylor, Ralph Fiennes, Elle Fanning, Kieran Culkin, Glenn Close, Billy Porter.