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Publié le Jeudi 26 mars 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Tomodachi Life : Une vie de rêve s'offre une démo et une vidéo
La vie, tout simplementTomodachi Life : Une vie de rêve sortira le 16 avril prochain sur Nitnendo Switch. Le jeu est jouable aussi sur Nintendo Switch 2. Une démo est désormais disponible via le Nintendo eShop, pour tester le jeu avant sa sortie. Sur Switch 1 mais aussi sur Switch 2.
Dans cette démo, vous pourrez créer jusqu'à trois Mii. Et sinon, le jeu vous met à la tête d'une île. Vous allez laisser vos Mii interagir entre eux, vous allez pouvoir les occuper à cuisiner, jouer, jardiner...
A vous la création de bâtiments, de boutiques, d'endroits où flaner, où s'amuser... Vous pourrez aussi personnaliser leur chambre, choisir les meubles, les papiers peints, les objets...
Le but ? Que tous vos Mii soient heureux et que votre île soit la plus agréable possible.
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