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Publié le Jeudi 26 mars 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Magin: The Rat Project Stories, un nouveau jeu d'aventure sur PC et consoles
Un univers complexeJeu d'aventure narratif qui se déroule avec un système de cartes et donc de deck building, Magin: The Rat Project Stories sortira sur PC, sur Steam, et sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch le 29 avril prochain. Les joueurs PC peuvent trouver une démo pour tester le jeu en amont.
Magin: The Rat Project Stories vous entraîne dans un monde Dark Fantasy à la rencontre de'Elester, un Magin, chasseur de primes qui obéit au Syndicat du Crime.
Entre apocalypse, fantasy et révolution industrielle, le jeu vous fait découvrir un monde chaotique danslquels vous allez tenter de survivre.
Vous allez explorer les lieux, trouver des objets et des ressources, affronter des créatures, rencontrer d'autres personnes, alliées ou ennemies, et vous allez récolter de nouvelles cartes au fil de vos victoires et de vos découvertes.
Ces cartes seront essentielles pour les combats et définiront votre stratégie d'attaque et de défense.
Le jeu est à découvrir en vidéo.
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