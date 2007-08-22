(TEST) Pokémon Vert Feuille et Rouge Feu (Nintendo Switch)

Publié le Vendredi 6 mars 2026 à 12:45:00 par Cedric Gasperini

Attrapez les thunes

C'est en 1996 que sortent Pokémon Vert et Pokémon Rouge, sur Game Boy, au Japon. 30 ans, qu'il convenait de fêter à sa juste mesure, avec une ressortie sur Nintendo Switch 1 et 2.Ce n'est pas la première fois que Nintendo nous fait le coup du remake, puisqu'ils étaient déjà ressortis sur Game Boy Advance en 2004 sous le nom de Pokémon Vert Feuille et Rouge Feu. Et c'est d'ailleurs ces versions qui sont ici proposées, sur la nouvelle console Nintendo.Vincent, notre expert Pokémon, à tel point qu'il a appelé sa fille Charmina et son fils Ronflex, s'est collé sur le test.Une sorte de retour en enfance pour lui.Mais parfois, les retours sont violents.