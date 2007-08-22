- Capcom dévoile Pragmata, Mega Man, Monster Hunter Stories 3, Resident Evil et Street Fighter

Publié le Vendredi 6 mars 2026 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

La totale

Lors d'un Capcom Spotlight, Capcom a dévoilé de nouvelles informations sur ses jeux Pragmata, Mega Man, Monster Hunter Stories 3, Resident Evil et Street Fighter.Pragmata est avancé. Il sortira une semaine plus tôt que prévu. Initialement annoncé pour le 24 avril, il sera finalement disponible le 17 avril. On vous rappelle qu'il s'agit d'un jeu d'action-aventure futuriste qui sortira sur Nintendo Switch 2, PC, PS5 et Xbox Series.On a eu la chance de le prendre en mains il y a peu, on vous en reparle dès la semaine prochaine, si tout va bien. En attendant, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. Elle montre de nouveaux lieux inédits et en montre un peu plus sur le Refuge, le hub du jeu.Une nouvelle vidéo a également été diffusée à propos de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Ce trailer offre un aperçu de l’histoire du jeu et un dévoile également l'enfance du héros et son parcours pour devenir Ranger, avant les événements qui se déroulent dans le jeu.Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection sortira le 13 mars 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam).Enfin, Capcom est revenu sur le concours de conception des boss du jeu Mega Man: Dual Override, offrant également un aperçu des sept autres Robot Masters, sous forme de silhouettes. Près de 10 000 propositions ont été envoyées, 20 candidats ont été retenus, et le producteur Hiroyuki Minamitani a dévoilé les six designs sélectionnés par les fans.Le jeu sortira en 2027 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam).Le 17 mars, Alex fera son entrée dans l'arène de Street Fighter 6. Les tenues de plage de de Dee Jay et d’Elena (Costumes 4) arriveront à la même date. Pour rappel, Street Fighter 6 est disponible sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et PC (Steam).Enfin, Resident Evil célèbre son 30anniversaire le 22 mars 2026. Au menu, festivités dans l'attraction Resident Evil d'Universal Studios Japan, concerts « RESIDENT EVIL 30th Anniversary Concerts - Symphony of Legacy - » (les billets sont en vente) et sortie d'un nouveau jeu d'arcade basé sur Resident Evil™ 2, équipé de jets d'air et d'une technologie de vibration du sol.Sinon, on vous met l'intégralité du Capcom Spotlight en vidéo :