Publié le Vendredi 6 mars 2026 à 12:15:00 par Cedric Gasperini
Machine Minds est sorti
Vous allez manger la poussièreDans un monde post-apocalyptique à la Mad Max, la planète a été ravagée et il n'y a plus que sable et désolation. Elle est aux mains de pillards sanguinaires.
Vous aviez trouvé refuge dans une station orbitale mais lors d'une sortie, votre vaisseau s'est écrasé sur ces lieux hostiles...
Vous êtes mort. Mais heureusement, votre personnalité a été préservée dans un module de conscience. Et c'est à partir de ce module que vous allez tenter de survivre, en utilisant d'abord les rovers de votre vaisseau, puis en développant votre base.
Il faudra récupérer des ressources, explorer, combattre, construire... et mourir, et recommencer...
Machine Minds est développé par Chudo-Yudo Games et édité par Targem Games Ce jeu, mélange de jeu d'action, de jeu de survie et de jeu de stratégie, vient de sortir sur PC, sur Steam. Il est proposé à 19,50 €.
