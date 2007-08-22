Here Comes The Swarm est sorti

Publié le Vendredi 6 mars 2026 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

 

Here Comes The Swarm est sorti

Ça grouille

Here Comes The Swarm vient tout juste de sortir sur PC, via Steam, en accès anticipé.Le jeu est vendu 19,99 €. Il est signé CableHook Games.

Le jeu vous entraîne sur une Terre dévastée, alos que la Ruche a décidé de prendre possession de la planète. Elle attaque tout ce qui se dresse face à elle. Elle s'articule autour d'un essaim foisonnant qui va, par vagues, saper vos défenses petit à petit.
Des centaines d'unités ennemies vont venir attaquer votre base.

Pour les repousser, vous devrez développer votre base, récupérer des ressources, améliorer vos défenses et vos armées, et tenter de résister à ces assauts répétés.

Here Comes The Swarm est jeu de stratégie en temps réel qui se targue de pouvoir afficher plus d'un millier de personnages à l'écran.

 

 
