Publié le Vendredi 6 mars 2026 à 11:45:00 par Cedric Gasperini
Here Comes The Swarm est sorti
Ça grouilleHere Comes The Swarm vient tout juste de sortir sur PC, via Steam, en accès anticipé.Le jeu est vendu 19,99 €. Il est signé CableHook Games.
Le jeu vous entraîne sur une Terre dévastée, alos que la Ruche a décidé de prendre possession de la planète. Elle attaque tout ce qui se dresse face à elle. Elle s'articule autour d'un essaim foisonnant qui va, par vagues, saper vos défenses petit à petit.
Des centaines d'unités ennemies vont venir attaquer votre base.
Pour les repousser, vous devrez développer votre base, récupérer des ressources, améliorer vos défenses et vos armées, et tenter de résister à ces assauts répétés.
Here Comes The Swarm est jeu de stratégie en temps réel qui se targue de pouvoir afficher plus d'un millier de personnages à l'écran.
