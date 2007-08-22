GeForce NOW s'offre 15 nouveaux jeux

Publié le Vendredi 6 mars 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Y'a du bon

Kingdom Come: Deliverance II (Nouvelle sortie sur Xbox, disponible sur Game Pass, 3 mars – compatible GeForce RTX 5080)

(Nouvelle sortie sur Xbox, disponible sur Game Pass, 3 mars – compatible GeForce RTX 5080) Legacy of Kain: Defiance Remastered (Nouvelle sortie sur Steam, 3 mars)

(Nouvelle sortie sur Steam, 3 mars) Esoteric Ebb (Nouvelle sortie sur Steam, 3 mars)

(Nouvelle sortie sur Steam, 3 mars) The Legend of Khiimori (Nouvelle sortie sur Steam, 3 mars – compatible GeForce RTX 5080)

(Nouvelle sortie sur Steam, 3 mars – compatible GeForce RTX 5080) Slay the Spire 2 (Nouvelle sortie sur Steam, 5 mars)

(Nouvelle sortie sur Steam, 5 mars) Docked (Nouvelle sortie sur Steam, 5 mars)

(Nouvelle sortie sur Steam, 5 mars) Death Stranding Director’s Cut (Steam – compatible GeForce RTX 5080)

(Steam – compatible GeForce RTX 5080) LORT (Steam)

John Carpenter’s Toxic Commando (Nouvelle sortie sur Steam, 12 mars – compatible GeForce RTX 5080)

(Nouvelle sortie sur Steam, 12 mars – compatible GeForce RTX 5080) Everwind (Nouvelle sortie sur Steam, 17 mars)

(Nouvelle sortie sur Steam, 17 mars) Crimson Desert (Nouvelle sortie sur Steam, 19 mars)

(Nouvelle sortie sur Steam, 19 mars) Screamer (Nouvelle sortie sur Steam, 23 mars)

(Nouvelle sortie sur Steam, 23 mars) Nova Roma (Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur Game Pass, 26 mars)

(Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur Game Pass, 26 mars) Legacy of Kain: Ascendance (Nouvelle sortie sur Steam, 31 mars)

(Nouvelle sortie sur Steam, 31 mars) Subliminal (Nouvelle sortie sur Steam, 31 mars)

Nvidia a annoncé la disponibilité de 15 jeux pour le mois de mars. 15 nouveaux jeux qui viennent s'ajouter à une déjà longue liste sur GeForce Now.En voici la liste.Les nouveautés de cette semaine :Et les jeux à venir tout au long du reste du mois :