Publié le Vendredi 6 mars 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
GeForce NOW s'offre 15 nouveaux jeux
Y'a du bonNvidia a annoncé la disponibilité de 15 jeux pour le mois de mars. 15 nouveaux jeux qui viennent s'ajouter à une déjà longue liste sur GeForce Now.
En voici la liste.
Les nouveautés de cette semaine :
- Kingdom Come: Deliverance II (Nouvelle sortie sur Xbox, disponible sur Game Pass, 3 mars – compatible GeForce RTX 5080)
- Legacy of Kain: Defiance Remastered (Nouvelle sortie sur Steam, 3 mars)
- Esoteric Ebb (Nouvelle sortie sur Steam, 3 mars)
- The Legend of Khiimori (Nouvelle sortie sur Steam, 3 mars – compatible GeForce RTX 5080)
- Slay the Spire 2 (Nouvelle sortie sur Steam, 5 mars)
- Docked (Nouvelle sortie sur Steam, 5 mars)
- Death Stranding Director’s Cut (Steam – compatible GeForce RTX 5080)
- LORT (Steam)
- John Carpenter’s Toxic Commando (Nouvelle sortie sur Steam, 12 mars – compatible GeForce RTX 5080)
- Everwind (Nouvelle sortie sur Steam, 17 mars)
- Crimson Desert (Nouvelle sortie sur Steam, 19 mars)
- Screamer (Nouvelle sortie sur Steam, 23 mars)
- Nova Roma (Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur Game Pass, 26 mars)
- Legacy of Kain: Ascendance (Nouvelle sortie sur Steam, 31 mars)
- Subliminal (Nouvelle sortie sur Steam, 31 mars)
