PubliÃ© le Vendredi 6 mars 2026 Ã 10:00:00 par Cedric Gasperini
PÃ©gases 2026 : dÃ©couvrez les gagnants
C'est pas mon choixLa cérémonie des Pégases a eu lieu hier soir et c'est le sympathique, mais quand même très surcôté, il faut bien l'avouer, Clair Obscur : Expédition 33, qui a remporté tous les suffrages.
Voici les résultats :
Meilleur jeu vidéo :
- Clair Obscur : Expedition 33 par Sandfall Interactive/Kepler Interactive
- Absolum par Dotemu/Guard Crush Games & Supamonks
- Les Murmures du Soleil par Biscuit Factory
- The Rogue Prince of Persia par Ubisoft/Evil Empire
- Hades 2 par Supergiant Games
- Clair Obscur : Expedition 33 par Sandfall Interactive/Kepler Interactive
- Rematch par Sloclap
- Candellum par Isart Digital
- Clair Obscur : Expedition 33 par Sandfall Interactive/Kepler Interactive
- Clair Obscur : Expedition 33 par Sandfall Interactive/Kepler
- Wednesdays par The Pixel Hunt/Pierre Corbinais - ARTE France
- Absolum par Dotemu/Guard Crush Games & Supamonks
- Ravenswatch par Nacon/Passtech Games
- The Storyteller par Esprits Productions
- Hollow Knight : Silksong par Team Cherry
- Wednesdays par The Pixel Hunt/Pierre Corbinais - ARTE France
