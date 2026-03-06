PÃ©gases 2026 : dÃ©couvrez les gagnants

PubliÃ© le Vendredi 6 mars 2026 Ã  10:00:00 par Cedric Gasperini

 

PÃ©gases 2026 : dÃ©couvrez les gagnants

C'est pas mon choix

La cérémonie des Pégases a eu lieu hier soir et c'est le sympathique, mais quand même très surcôté, il faut bien l'avouer, Clair Obscur : Expédition 33, qui a remporté tous les suffrages.

Voici les résultats : 

Meilleur jeu vidéo :
  • Clair Obscur : Expedition 33 par Sandfall Interactive/Kepler Interactive
Meilleur jeu vidéo indépendant :
  • Absolum par Dotemu/Guard Crush Games & Supamonks
Meilleur jeu vidéo mobile :
  • Les Murmures du Soleil par Biscuit Factory
Meilleur premier jeu vidéo :
  • The Rogue Prince of Persia par Ubisoft/Evil Empire
Meilleur jeu vidéo étranger :
  • Hades 2 par Supergiant Games
Excellence visuelle :
  • Clair Obscur : Expedition 33 par Sandfall Interactive/Kepler Interactive
Meilleure innovation technologique :
  • Rematch par Sloclap
Meilleur jeu vidéo étudiant :
  • Candellum par Isart Digital
Meilleur univers sonore :
  • Clair Obscur : Expedition 33 par Sandfall Interactive/Kepler Interactive
Excellence narrative :
  • Clair Obscur : Expedition 33 par Sandfall Interactive/Kepler
Au-delà du jeu vidéo :
  • Wednesdays par The Pixel Hunt/Pierre Corbinais - ARTE France
Meilleur Game Design :
  • Absolum par Dotemu/Guard Crush Games & Supamonks
Meilleur service d’exploitation :
  • Ravenswatch par Nacon/Passtech Games
Meilleur jeu vidéo mobile étranger :
  • The Storyteller par Esprits Productions
Meilleur jeu vidéo indépendant étranger :
  • Hollow Knight : Silksong par Team Cherry
Meilleure accessibilité :
  • Wednesdays par The Pixel Hunt/Pierre Corbinais - ARTE France

 

