Docked : le jeu de docker est sorti

Quoi de neuf, dock ?

Docked vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est disponible en version standard ou en version Deluxe. Elles sont vendues respectivement 29,99 € et 39,99 €. La version Deluxe comprend un bonus de machines et deux DLC à venir.Le jeu vous met à la tête d'une entreprise de gestion de contenair, sur un port. C'est vous qui allez gérer le déchargement des marchandises, leur trouver un emplacement, utiliser les bons outils, les bonnes grues, gérer aussi l'ordre d'expédition... et faire face aux aléas, qu'ils soient humains ou météorologiques.Plus les missions seront réussies, plus vous pourrez agrandir votre port de marchandises, acheter plus d'outils, faire prospérer l'entreprise. Et plus il y aura de problèmes à gérer, bien entendu.Le jeu est développé et édité par Saber Interactive, à qui l'on doit des jeux tels que Snowrunner ou Roadcraft.