PubliÃ© le Jeudi 5 mars 2026 Ã 11:15:00 par Cedric Gasperini
007 First Light s'offre un nouveau carnet de dÃ©veloppeurs
Bond, James BondIO Interactive lancera 007 First Light le 27 mai 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC. Une nouvelle vidéo, de type carnet de développeurs, a été mis en ligne.
Ce nouvel épisode met en lumière le développement des personnages, leur création et les talents nécessaires pour leur donner vis à l'écran.
Martin Emborg, Narrative et Cinematics Director chez IO Interactive, ainsi que Beatrice Harty, Lead et Senior Character Artist, vont notamment discuter du scénario, des cinématiques et des dialogues.
L'occasion aussi de parler des acteurs : Patrick Gibson (dans le rôle de James Bond), Noemie Nakai (dans le rôle de l’agent Roth), Kiera Lester (dans le rôle de Moneypenny) et Alastair McKenzie (dans le rôle de Q).
Pour rappel, le jeu va vous permettre de découvrir les débuts de notre agent secret préféré le moins secret du monde. En effet, nous y retrouverons un jeune James Bond tout juste embauché par le MI6 et qui doit faire ses armes. Il est, au commencement, un second couteau en soutien à des agents plus aguerris mais, comme à son habitude, il va faire preuve d’un mélange de désobéissance et d’initiative pour mener à bien sa mission : capturer un ancien agent qui a retourné sa veste.
