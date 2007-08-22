- Le jeu Marathon sort aujourd'hui

Publié le Jeudi 5 mars 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Va falloir courir

On vous rappelle que Marathon, c'est le nouveau jeu de Bungie (Halo, Destiny...). Vous allez pouvoir mettre les mains dessus, si ça n'a pas été le cas lors des précédentes bêtas ouvertes, dès aujourd'hui, puisque le jeu sort ce jour.Il s'agit d'un shoot multijoueur par équipe qui se déroule en l'an 2472, sur la colonie abandonnée de Tau Ceti IV, dont les habitants ont disparu sans laisser de trace.Mais le lieu est riche en ressources et a attiré la convoitise de différentes factions ennemiesAutre souci : ces ressources sont toutefois protégées par des équipes de sécurité.Vous incarnez un coureur : un combattant qui utilise des corps biosynthétiques pour combattre. Vous pourrez choisir votre coureur, les implants cybernétiques qui l'équipent, ses armes... Et votre but est bien évidemment de récupérer les ressources. Et flinguer vos adversaires.Alors que franchement, on aurait pu boire une bière et se partager tout ça, non ?