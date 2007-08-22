Dernières actus
eFootball Kick-Off! sort le 3 ju...
Ereban: Shadow Legacy sort le 16...
Crown of Greed sortira le 31 mar...
(TEST) Styx : Blades of Greed (P...
Publié le Jeudi 5 mars 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Le jeu Marathon sort aujourd'hui
Va falloir courirOn vous rappelle que Marathon, c'est le nouveau jeu de Bungie (Halo, Destiny...). Vous allez pouvoir mettre les mains dessus, si ça n'a pas été le cas lors des précédentes bêtas ouvertes, dès aujourd'hui, puisque le jeu sort ce jour.
Il s'agit d'un shoot multijoueur par équipe qui se déroule en l'an 2472, sur la colonie abandonnée de Tau Ceti IV, dont les habitants ont disparu sans laisser de trace.
Mais le lieu est riche en ressources et a attiré la convoitise de différentes factions ennemies
Autre souci : ces ressources sont toutefois protégées par des équipes de sécurité.
Vous incarnez un coureur : un combattant qui utilise des corps biosynthétiques pour combattre. Vous pourrez choisir votre coureur, les implants cybernétiques qui l'équipent, ses armes... Et votre but est bien évidemment de récupérer les ressources. Et flinguer vos adversaires.
Alors que franchement, on aurait pu boire une bière et se partager tout ça, non ?
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Top casinos en ligne retrait instantané 2026 – Encaissements rapides et sécurisés
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- (TEST) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti
- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui
- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD