Publié le Jeudi 5 mars 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Ereban: Shadow Legacy sort le 16 avril sur PS5 et Xbox Series
Eteins la lumière...Ereban: Shadow Legacy est sorti sur PC depuis avril 2024. C'est un mélange de plateformes et d'infiltration en vue extérieure. Il est développé par le petit studio indépendant Baby Robot Games et édité par SelectaPlay.
Le jeu débarque sur consoles, sur PS5 et Xbox Series, le 16 avril prochain. Les précommandes sont ouvertes.
Pour rappel, vous allez y Aryana, seule survivante d'une race aujourd'hui oubliée. Elle a le pouvoir de fusionner avec les ombres pour ainsi se déplacer furtivement plus vite, grimper sur les murs, atteindre des endroits inaccessibles... et bien entendu, avancer sans être vue.
A travers des ruines de cités abandonnées ou de temples anciens, en passant par des usines futuristes, Aryana va tenter de découvrir la vérité sur son passé. Elle pourra choisir de traverser les niveaux sans se faire repérer, ou dispenser la mort à chaque rencontre...
Le jeu sortira aussi en version boîte, sur PS5 uniquement.
