Dernières actus
Le jeu Marathon sort aujourd'hui
eFootball Kick-Off! sort le 3 ju...
Ereban: Shadow Legacy sort le 16...
Crown of Greed sortira le 31 mar...
Publié le Jeudi 5 mars 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Going Medieval sort en version finale
Montjoie, Saint-Denis !Dans un monde où la Peste a ravagé le monde et tué la majorité de la population, les survivants s'organisent pour tout reconstruire. Et c'est vous qui avez été choisi pour bâtir.
Vous allez donc créer des maisons, des châteaux, des villes entières pour abriter la population et les protégrer notamment des bandits et des bêtes.
Vous pourrez construire sur terre, sous terre, décorer chaque pièce mais aussi aménager les extérieurs, poser des pièges pour repousser les ennemis, lancer vos hommes sur le champs de bataille...
Going Medieval est un jeu de gestion et de stratégie développé par Foxy Voxel et édité par Mythrwirght. Le jeu est en accès anticipé depuis quasiment 5 ans, sur PC, sur Steam. Il arrive en version finale le 17 mars prochain.
Il s'est déjà écoulé à plus d'un million d'exemplaires.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Top casinos en ligne retrait instantané 2026 – Encaissements rapides et sécurisés
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- (TEST) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti
- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui
- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD