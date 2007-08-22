(TEST) Styx : Blades of Greed (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Mercredi 4 mars 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

 

Vert de rage

9 ans après ses dernières aventures, notre gobelin préféré revient sur le devant de la scène. Et ça fait du bien de voir que de tels personnages peuvent être les héros d'un jeu vidéo : un être à la morale discutable, au cynisme très poussé, féru de petites vannes d'humour noir... 

C'est un vent de fraîcheur dans un paysage vidéoludique trop souvent lisse et stéréotypé.

En plus, franchement, les deux précédents opus de Styx étaient quand même chouette...

Alors on a replongé dans cet univers si particulier avec plaisir. Quant à savoir si le plaisir a été ou non de courte durée, on vous laisse trouver les réponses dans notre test.

 

 
