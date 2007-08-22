Dernières actus
Publié le Mercredi 4 mars 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Denshattack!, un jeu de combat de trains
La bataille du railDenshattack! est un jeu d'action annoncé pour le 14 juin sur PC, Nintendo Switch 2, PS5 et Xbox Series. Il est développé par le studio anglais Undercoders et édité par Fireshine Games.
Le jeu vous emmène dans un Japon stylisé, aux couleurs pétantes. Vous dirigez un train qui file à tout allure. Entre flips, tricks, grinds, figures délirantes empruntées au skateboard, vous devrez combattre vos adversaires, détruire une multinationale qui tente de s'emparer des rails et faire règner loi et justice.
Le train peut se customiser. Vous devrez affronter des boss tels que des mecas, des vers géants mécaniques, et j'en passe...
Ambiance japanime totale sur ce jeu, que vous pouvez découvrir en vidéo.
