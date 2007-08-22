Story of Seasons: Grand Bazaar débarque sur PS5 et Xbox Series

Dernières actus

Scary Movie, la bande-annonce

Moonlight Peaks annoncé pour le...

WWE 2K26 s'offre le roi des rois

Will Follow The Light lance sa d...

Kiln se dévoile un peu plus ava...

 

Publié le Mercredi 4 mars 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

 

Story of Seasons: Grand Bazaar débarque sur PS5 et Xbox Series

Comme une envie de biner

Sorti en août dernier sur Nintendo Switch (1&2) et sur PC, le jeu Story of Seasons: Grand Bazaar débarque sur PS5 et Xbox Series le 28 mai prochain.

Ce nouvel opus de la saga Story of Seasons, saga de jeux de simulation de vie/de ferme, vous emmène dans la viulle de Zephyr. Aux limites de l'abandon, la ville a besoin de retrouver de sa superbe. Vous allez donc tenter de lui faire etrouver sa gloire passée. Vous pourrez élever des animaux, faire pousser des cultures, créer des objets de luxes et les vendre à votre propre stand sur le bazar.

A mesure que votre business grandira, de nouveaux produits et services arriveront qui permettront de développer votre ferme. A vous de vous en servir pour rendre sa prospérité à Zephyr, vous offrir une vie confortable et peut-être fonder une famille avec l’un des 12 personnages romantiques du jeu.

Le jeu est signé Marvelous Europe.

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

Articles préférés

- Top casinos en ligne retrait instantané 2026 – Encaissements rapides et sécurisés

- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui

- Le diable s'habille en Prada 2, la bande-annonce

- (TEST) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series)

- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti

- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui

- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)

Dernières Vidéos

- Heave Ho 2 arrive cet été sur PC et consoles

- 007 First Light s'offre un nouveau carnet de développeurs

- Invicible VS dévoile une nouvelle combattante

- Packing Life sort demain

- Going Medieval sort en version finale

- Le jeu Marathon sort aujourd'hui

- eFootball Kick-Off! sort le 3 juin

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

55541-story-of-seasons-grand-bazaar-ps5-xbox-series-trailer-video-gameplay