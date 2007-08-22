Dernières actus
Publié le Mercredi 4 mars 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Story of Seasons: Grand Bazaar débarque sur PS5 et Xbox Series
Comme une envie de binerSorti en août dernier sur Nintendo Switch (1&2) et sur PC, le jeu Story of Seasons: Grand Bazaar débarque sur PS5 et Xbox Series le 28 mai prochain.
Ce nouvel opus de la saga Story of Seasons, saga de jeux de simulation de vie/de ferme, vous emmène dans la viulle de Zephyr. Aux limites de l'abandon, la ville a besoin de retrouver de sa superbe. Vous allez donc tenter de lui faire etrouver sa gloire passée. Vous pourrez élever des animaux, faire pousser des cultures, créer des objets de luxes et les vendre à votre propre stand sur le bazar.
A mesure que votre business grandira, de nouveaux produits et services arriveront qui permettront de développer votre ferme. A vous de vous en servir pour rendre sa prospérité à Zephyr, vous offrir une vie confortable et peut-être fonder une famille avec l’un des 12 personnages romantiques du jeu.
Le jeu est signé Marvelous Europe.
