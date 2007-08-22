Dernières actus
Moonlight Peaks annoncé pour le...
WWE 2K26 s'offre le roi des rois
Will Follow The Light lance sa d...
Kiln se dévoile un peu plus ava...
Publié le Mardi 3 mars 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Scary Movie, la bande-annonce
J'avoue, j'ai riSorti en 2000, Scary Movie est une parodie des films d'horreur, Scream en tête, mais aussi Souviens-toi l'été dernier, Vendredi 13, Halloween...
Le succès a été tel que... 4 autres films suivront, le dernier étant sorti en 2013.
Cette année, Scary Movie revient. Avec le casting d'origine. Ou presque.
Marlon Wayans (« Shorty »), Shawn Wayans (« Ray »), Anna Faris (« Cindy ») et Regina Hall (« Brenda ») remettent le couvert. Avec toujours cette volonté de ne rien respecter des oeuvres d'origine.
Et c'est tant mieux.
Le film est réalisé par Michael Tiddes et il sortira le 3 juin au cinéma.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Top casinos en ligne retrait instantané 2026 – Encaissements rapides et sécurisés
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- Le diable s'habille en Prada 2, la bande-annonce
- (TEST) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti
- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui
Dernières Vidéos
- Scary Movie, la bande-annonce
- Moonlight Peaks annoncé pour le 7 juillet
- WWE 2K26 s'offre le roi des rois
- Will Follow The Light lance sa démo avec une vidéo
- Kiln se dévoile un peu plus avant sa bêta
- Plongez dans l’ambiance de Farming Camp via son premier trailer
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD