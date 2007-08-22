- Scary Movie, la bande-annonce

Publié le Mardi 3 mars 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

J'avoue, j'ai ri

Sorti en 2000, Scary Movie est une parodie des films d'horreur, Scream en tête, mais aussi Souviens-toi l'été dernier, Vendredi 13, Halloween...Le succès a été tel que... 4 autres films suivront, le dernier étant sorti en 2013.Cette année, Scary Movie revient. Avec le casting d'origine. Ou presque.Marlon Wayans (« Shorty »), Shawn Wayans (« Ray »), Anna Faris (« Cindy ») et Regina Hall (« Brenda ») remettent le couvert. Avec toujours cette volonté de ne rien respecter des oeuvres d'origine.Et c'est tant mieux.Le film est réalisé par Michael Tiddes et il sortira le 3 juin au cinéma.