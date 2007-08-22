- Plongez dans l’ambiance de Farming Camp via son premier trailer

Publié le Mardi 3 mars 2026 à 09:30:00 par Walid Hamadi

Ce n’est pas un jeu où l’on cultive des camps

Si vous êtes en manque de tâches ménagères et de relations compliquées avec des adolescents, Farming Camp est fait pour vous. Dans la peau d’Alessandra, vous devez gérer un petit groupe d’ados, les divertir mais surtout les éduquer aux relations sociales à travers de multiples activités. Culture des champs, cours divers, concours de cuisine, interactions avec les PNJ… Il faudra compter sur votre sens de l'organisation, de la motivation et votre esprit d’équipe pour maximiser vos chances de devenir le champion d’Evertree.



Farming Camp récompense l’exploration mais aussi l’abnégation dans les épreuves qui vous sont présentées, même si le jeu n’impose rien d’insurmontable puisqu’il s’agit d’une aventure très relaxante. En plus des traditionnelles quêtes liées à la ferme, vous devrez faire évoluer les amitiés et relations sociales de vos adolescents qui changeront au fil du temps. Pas encore de date annoncée par SOEDESCO, mais toutes les plateformes sont concernées par l’arrivée du jeu.