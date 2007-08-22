Dernières actus
Publié le Mardi 3 mars 2026 à 09:30:00 par Walid Hamadi
Plongez dans l’ambiance de Farming Camp via son premier trailer
Ce n’est pas un jeu où l’on cultive des camps
Farming Camp récompense l’exploration mais aussi l’abnégation dans les épreuves qui vous sont présentées, même si le jeu n’impose rien d’insurmontable puisqu’il s’agit d’une aventure très relaxante. En plus des traditionnelles quêtes liées à la ferme, vous devrez faire évoluer les amitiés et relations sociales de vos adolescents qui changeront au fil du temps. Pas encore de date annoncée par SOEDESCO, mais toutes les plateformes sont concernées par l’arrivée du jeu.
