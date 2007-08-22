Dernières actus
Publié le Lundi 2 mars 2026 à 11:45:00 par Walid Hamadi
Disgaea Mayhem fait son apparition dans la saga
Une histoire de sucreries
N.A., votre personnage, a accès à sept classes différentes avec un gameplay propre à chacune. Parmis les armes à disposition, la traditionnelle épée ou l’arc pour rester à distance.Votre but sera d’accumuler les points pour les investir dans l’augmentation de votre niveau et ainsi frapper plus fort. Une mécanique d’invocation de soutien est aussi prévue. Disgaea Mayhem se veut comme un titre léger, humoristique et défouloir. Le jeu nous donne rendez-vous cet été sur PC, Switch, Switch 2 et PS5.
