Disgaea Mayhem fait son apparition dans la saga

Publié le Lundi 2 mars 2026 à 11:45:00 par Walid Hamadi

Une histoire de sucreries

Vous connaissez peut-être Disgaea, mais vous ne connaissez pas encore Disgaea Mayhem qui vient d’être annoncé. Cet opus propose un virage Musou dans la franchise en vous faisant combattre des hordes d’ennemis pour faire un maximum de thunes. En tant que mercenaire, vous devez contenter votre Princesse qui veut son flan. Ne posez pas de question.



N.A., votre personnage, a accès à sept classes différentes avec un gameplay propre à chacune. Parmis les armes à disposition, la traditionnelle épée ou l’arc pour rester à distance.Votre but sera d’accumuler les points pour les investir dans l’augmentation de votre niveau et ainsi frapper plus fort. Une mécanique d’invocation de soutien est aussi prévue. Disgaea Mayhem se veut comme un titre léger, humoristique et défouloir. Le jeu nous donne rendez-vous cet été sur PC, Switch, Switch 2 et PS5.



